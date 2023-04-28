Yazıcı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken 6 şey Ev veya ofisiniz için yazıcı almadan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte bir yazıcı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler..

Yazıcılar, kişisel ve ofis işlevleri için çok önemlidir. Ancak, bu kadar çok ev ve ofis baskı seçeneği arasında ihtiyaçlarınız için doğru olanı seçmek zor olabilir.

Bu yazımız ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve yaşam tarzınıza göre hangi yazıcıyı alacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır.

Yazıcı satın almadan önce dikkate alınması gereken 6 şey

Doğru yazıcıya karar vermeden önce birkaç önemli faktörü değerlendirmeniz gerekmektedir.

Yazıcı araştırırken, farklı boyutlarda, fiyatlarda ve özelliklerde yazıcılar olduğunu göreceksiniz. Fakat sizin özel ihtiyaçlarınız, satın alacağınız yazıcıyı belirleyecektir.

Ne kadar harcamalısınız?

Yazıcılar geniş bir fiyat yelpazesine sahiptir, bu nedenle ihtiyaçlarınızı değerlendirmek ve gerekli özelliklere sahip bir yazıcı satın almak çok önemlidir. Bir yazıcı satın alırken işletme maliyetlerini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Örneğin, mürekkep kartuşları veya lazer toner satın almanız gerekebilir.

Baskı ihtiyaçlarınız nelerdir?

İlk işiniz, üstesinden gelmesi için bir yazıcıya ihtiyaç duyacağınız iş yükünü değerlendirmektir. Bazı yazıcılar ayda binlerce hatta on binlerce sayfa yazdırabilir. Bu ofis tarzı yazıcılar, küçük işletmeler ve küresel ofisler için iyi çalışır. Evde çalışan bir profesyonel veya öğrenciyseniz, aylık gider raporları, dönem ödevleri ve diğer basit belgeler gibi hafif bir iş yükünün üstesinden gelen bir yazıcıya ihtiyacınız olabilir.

Bir yazıcıyı tutumlu bir şekilde kullanmayı planlıyorsanız, diğer cihazlara ve mobilyalara yer açmak için mümkün olduğunca kompakt bir şekilde saklayabileceğiniz küçük bir yükleme tepsisi olan bir yazıcı arayın. İşletmenizin ağ oluşturma işlevine, çok işlevli yeteneklere ve hızlı sayfa/dakika hızlarına ihtiyacı varsa bu faktörleri göz önünde bulundurun.

Temel tek işlevli yazıcıya mı ihtiyacınız var?

Tek işlevli yazıcılar tek bir şey yapar: yazdırma. Tek işlevli modeller, çocukların makaleler veya diğer ödevler yazması ve yazdırması için idealdir. Bu yazıcılar, çevrimiçi alışveriş makbuzları ve kişisel kayıtlar için onay e-postaları gibi belgeleri ara sıra yazdırıyorsanız da mükemmeldir. Tek işlevli modeller genellikle daha küçük yükleme tepsisi kapasitelerine, daha düşük hacimli yazdırma özelliklerine ve bütçeyi aşmadan yazdırmanız gerektiğinde cazip bir fiyata sahiptir.

Kopyalamanız, taramanız ve fakslamanız gerekiyor mu?

Yazıcınızın ikili veya üçlü görev yapmasına ihtiyacınız varsa, hepsi bir arada yazıcıyı düşünün. Hepsi bir arada veya çok işlevli yazıcılar (MFP'ler) yazdırabilir, kopyalayabilir, tarayabilir ve fakslayabilir. Bu yazıcılar küçük işletmeler, evde çalışan profesyoneller, öğrenciler ve daha büyük ofisler için idealdir.

Birden çok belge türünü ve projeyi yönetiyorsanız ve raporları ve görüntüleri hızlı bir şekilde oluşturup göndermenin bir yoluna ihtiyacınız varsa, bir MFP düşünün. Bu yazıcılar, geleneksel medya ve dijital sanat programlarını kullanan sanatçılar için de harikadır. Örneğin, kağıda eskiz yapın ve çizin, ardından görüntüyü hat sanatı ve renklendirme için en sevdiğiniz programa tarayın.

Hareket halindeyken yazdırmanız gerekiyor mu?

Mobil yazıcılar hafif ve kompakttır ve bazılarında hareket halindeyken yazdırmak için yerleşik piller bulunur. Çoğu model, seyahat için bir sırt çantasına veya dizüstü bilgisayar çantasına sığar. Mobil yazıcılar ayrıca internet bağlantısı olsun veya olmasın yazdırmak için Wi-Fi veya Bluetooth kullanan mobil cihazlara ve dizüstü bilgisayarlara bağlanır.

Bu özellik, güvenilir bir ağ bağlantısı olmayan yerlere seyahat eden profesyonel yükleniciler için mükemmeldir. Mobil yazıcılar, üniversiteye gidip gelen öğrenciler için de iyi bir seçimdir. Bu yazıcılar, öğrencilerin kampüs içi bilgisayar laboratuvarlarına erişimi (veya gidecek zamanı) olmadığında makaleleri veya diğer ödevleri yazdırabilir. Kompakt, mobil bir yazıcı ile son dakika kağıtlarını arabanızda yazdırabilir ve dersten önce hazır olabilirsiniz.

Özel bir fotoğraf yazıcısına mı ihtiyacınız var?

Diğer yazıcılarla fotoğraf yazdırabilirsiniz, ancak çarpıcı, gerçeğe yakın görüntüler ve sanat eserleri oluşturmak için özel bir fotoğraf yazıcısı kullanmayı düşünün. Fotoğraf yazıcıları, laboratuvar kalitesinde baskılar yapmak için özel mürekkepler ve çok parlak fotoğraf kağıdı kullanır. Bazıları, samimi çekimler yapmak için Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınıza bağlanır.

Mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar, belgeleri yazdırmak için en uygun olanlardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar çok fazla mürekkep kullanır ve bir fotoğrafı mürekkep püskürtmeli yazıcıyla yazdırırsanız uzun kuruma süreleri nedeniyle lekelenme ve mürekkep akma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Lazer yazıcı toneri, aynı miktarda zengin renk doygunluğu elde etmez ve toplantılar için görsel yardımcıların basılması gibi görevler için daha uygundur.