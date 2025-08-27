Yazılım hatası nedeniyle batmaktan kurtulan şirket: Rogue Amoeba

Yazılım geliştirme dünyasında hatalar genellikle baş ağrısı olarak görülse de bazen bir hatanın şirketin kaderini değiştirebileceği ortaya çıktı.

Ses yazılımı şirketi Rogue Amoeba'nın 2002 yılında yaşadığı tam da böyle bir durumdu.

BEKLENMEYEN SATIŞ ARTIŞINI GETİREN HATA

Şirketin Audio Hijack uygulamasının 1.6 sürümündeki bir yazılım hatası, normalde 15 gün olan ücretsiz deneme süresini yanlışlıkla sadece 15 dakikalık kayıt süresine indirdi.

Bu yeni ve sert kısıtlama, kullanıcıların uygulamayı daha kısa sürede denedikten sonra satın alma olasılığını artırarak satışlarda büyük bir patlamaya yol açtı.

İŞ DÖNÜŞÜMÜNÜN BAŞLANGICI

Bu kasıtsız değişiklik, Rogue Amoeba için adeta bir dönüm noktası oldu ve şirketi olası bir kapanmaktan kurtardı.

Bir yıl içinde şirket, üç kurucusu için tam zamanlı bir işe dönüştü ve bugün 12 kişiyi istihdam eden başarılı bir firma haline geldi.