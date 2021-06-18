Yeni abonelere güvenli internet zorunlu hale getirildi

BTK'nın yayınladığı karara göre, yeni internet aboneliklerinde, "güvenli internet aile profili" varsayılan olarak aktif durumda olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı karara göre yeni abonelik başlatacak müşterilerde, güvenli internet aile profili varsayılan olarak seçili ve aktif olacak. Müşteriler dilerse, güvenli internet profilini iptal edebilecek.

Önceki düzenlemeye göre, yeni abonelere normal internet profili sağlanıyor ve kullanıcılar istedikleri zaman güvenli internet aile profiline geçebiliyordu.

ÜÇ AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BTK’nın bu kararının en geç 3 ay içerisinde uygulanması gerekiyor. İnternet servis sağlayıcıları, sözleşme yapısını ve online işlemleri bu karara göre düzenleyecek. Düzenlemeyi tamamlayan firmalarda güvenli internet profili varsayılan olarak seçili şekilde abonelik başlatılacak.

Güvenli internet hizmeti, internetteki yasaklı sitelerin yanı sıra sakıncalı içerik barındıran sitelerin de erişime kısıtlandığı bir internet hizmeti olarak dikkat çekiyor.

Güvenli internet profilinde yer alan aboneler, BTK tarafından engellenen sakıncalı sitelere erişim sağlayamıyor.

Aile Profili ve Çocuk Profili şeklinde iki farklı güvenli internet profili var ve artık yeni abonelerde, Aile Profili varsayılan olarak aktif edilecek. Ancak kullanıcılar, dilediği zaman güvenli profili iptal edebilecek.