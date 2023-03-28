Yeni Apple Watch modellerinde kan şekeri ölçümü olmayacak Apple'a yakınlığıyla bilinen Mark Gurman'a göre, Apple Watch kan şekeri ölçme özelliği bu yıl karşımıza çıkmayacak.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, sağlık takibi konularında ön plana çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, gelecekte çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modellerinde her ne kadar birçok sağlık uygulaması olsa da ABD'li şirket, bunlara yenilerini eklemek istiyor.

Apple Watch ile kan şekeri ölçülebilecek

İngiliz sağlık teknolojileri firması Rockley Photonics ile Apple, akıllı saat modellerine kan şekeri ölçüm sensörünü getirmek için 3 yıldır çalışıyor.

Bu yıl karşımıza çıkması çok zor

Apple'a yakınlığıyla bilinen Mark Gurman'a göre, Apple Watch kan şekeri ölçme özelliği bu yıl karşımıza çıkmayacak.

Şirket için asıl zorluk, algoritmaları ve sensörleri iyileştirmenin yanı sıra tüm bu teknolojiyi Apple Watch'un küçük gövdesine sığdırmanın bir yolunu bulmak.

Mark Gurman, Apple'ın bu yeni teknolojiyi hayata geçirmesinin 3 ila 7 yıl alacağını belirtiyor.

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Ortaya çıkan haberlere göre teknoloji devi, bu konuda büyük bir ilerleme kaydetti. Apple'ın önünde hala uzun bir süreç var, ancak söz konusu sistem hayata geçerse milyarlarca dolarlık bir sektörü altüst edebilir.

Şu anda kabaca 10 Amerikalıdan 1'i şeker hastası ve genellikle kan örneği almak için deriyi delen bir cihaz kullanıyorlar.

Apple ise, silikon fotonik olarak bilinen bir çip teknolojisi ve optik absorpsiyon spektroskopisi adı verilen bir ölçüm süreci kullanarak farklı bir teknoloji geliştiriyor.