Yeni Apple Watch modellerinin pil kapasiteleri ve kullanım süreleri

Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıttı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, dün akşam Watch Series 8, Watch SE ve Watch Ultra olmak üzere üç farklı saat tanıttı.

Apple Watch modellerinin batarya kapasiteleri

Apple Watch Series 8 41mm 282 mAh, Apple Watch Series 8 45mm 308 mAh pil kapasitesine sahip.

İkinci nesil Apple Watch SE 2 ise sırasıyla 40mm için 245 mAh ve 44mm için 296 mAh kapasite ile gelecek.

Apple Watch Ultra ise ana modellerden yüzde 76 oranında daha yüksek 542 mAh pil kapasitesi geliyor.

Yeni Apple Watch modellerinin kullanım süreleri

Apple Watch Series 8 ve Watch SE 2 modelleri, tüm gün kullanımda 18 saatlik batarya ömrü sunuyor. Ayrıca yeni modeldeki güç tasarrufu, bu süreyi 36 saate kadar çıkarabiliyor.

Apple Watch Ultra modelinde ise normal kullanımda 36 saatlik bir şarj ömrü sunuluyor. Üstelik güç tasarrufu modu ile bu süre 60 saate kadar çıkabiliyor.

Söz konusu düşük güç modu, WatchOS 9 ve Apple Series 4 ve üstü sürümlerde kullanılabilecek.

Yeni Apple Watch Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 8 41mm - 9 bin 299 TL

Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16 bin 799 TL

Apple Watch Series 8 45mm - 9 bin 999 TL

Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17 bin 499 TL

Apple Watch SE 40mm- 5 bin 999 TL

Apple Watch SE 40mm hücresel - 11 bin 399 TL

Apple Watch SE 44mm - 6 bin 699 TL

Apple Watch SE 44mm hücresel - 12 bin 099 TL