Yeni araştırma: Korsan film siteleri, yılda 1.3 milyar dolar kazanıyor

Yeni bir araştırmaya göre, korsan film ve TV şovları içeren web siteleri ve uygulamalar, her yıl reklamlardan yaklaşık 1.3 milyar dolar gelir elde ediyor.

Günümüzde film ve TV şovlarının oldukça geniş bir izleyici kitlesi var. Ancak korsan yollardan bu içerikleri yayınlayan sitelerin sayısında artış yaşanıyor.

Araştırmacılar, film ve TV şovlarını korsan yollardan yayınlayan site ve uygulamaların ne kadar kazandığını tespit etmek için inceleme yaptı.

6 bin korsan site ve uygulamayı inceleyen uzmanlar, bu platformların yılda yaklaşık 1.3 milyar dolar kazandığını ortaya çıkardı.

GOOGLE, REKLAMLARI YASAKLAMIYOR

Araştırmaya göre, özellikle reklam konusunda katı kuralları olan Google, söz konusu korsan sitelere hiçbir müdahelede bulunmuyor. Bu siteler; Google, Facebook ve Amazon dahil olmak üzere büyük şirketlerin reklam hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Adı geçen büyük şirketler, korsan sitelerdeki reklamların yüzde 4'ünü ve uygulama içi reklamcılığın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Google, korsan platformlarda yer alan reklam gelirinin, yasa dışı web sitelerine akmasını engelleyecek teknolojilere sahip.

Ancak arama devi, şimdiye kadar bu konuyla ilgili bir engelleme veya gelirlere el koyma gibi bir yaptırım uygulamadı.

Öte yandan, uzmanlara göre korsan web sitelerindeki reklamların büyük bir bölümü tıklama tuzağı biçiminde yerleştiriliyor. Üstelik bu tip reklamlar, büyük şirketlerin itibarına da zarar veriyor.