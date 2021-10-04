Yeni araştırma: Mars'ın yüzeyi sellerle şekillendi

Yapılan yeni bir araştırma, Mars yüzeyinin 3.5 milyar yıl önce taşan krater göllerinden gelen şiddetli seller tarafından şekillendiğini ortaya çıkardı.

Mars'ta yaşam arayışları tüm hızıyla devam ederken, her geçen sürede kızıl gezegenle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Günümüzde Mars'ta su olmamasına rağmen, NASA'ya göre yaklaşık 4,3 milyar yıl önce gezegenin yüzeyi sularla kaplıydı.

Teksas'taki araştırmacılar, Mars'taki 262 gedikli gölün gezegenin yüzeyini nasıl şekillendirdiğini belirlemek için uydu görüntülerini kullandı.

ŞEKİLLERİN KAYNAĞI SELLER

Birkaç hafta sürdüğü tahmin edilen seller sonucunda, Superior Gölü'nü ve Ontario Gölü'nü tamamen doldurmaya yetecek kadar tortuyu aşındırdığı tespit edildi.

Teksas Üniversitesi, UT Jackson Yerbilimleri Okulu'nda yardımcı doçent olan Tim Goudge, geçmişte Mars’ta daha fazla suyun mevcut olduğunu düşündüğünü söyledi. Goudge, ancak bunun gezegeni hiçbir zaman tamamen kaplamadığını da sözlerine ekledi.

Dünya'da nehir erozyonu, nehir yatağının ve kıyıların su kuvvetiyle sürekli aşınması, genellikle yavaş ilerleyen bir süreç sonucunda meydana geliyor.

Ancak Mars'ta, taşan krater göllerinden kaynaklanan büyük seller, Mars yüzeyini şekillendirmede, derin uçurumlar açmada ve çok miktarda tortuyu hareket ettirmede çok büyük bir role sahip.