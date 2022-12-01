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    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor

    Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen bir boşluk, yarın Dünya’ya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:19
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    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    Yeni bir patlama yolda

    Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen bir boşluk, yarın Dünya’ya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak.

    Uzmanlara göre, sürekli bir yüklü parçacık akışı bu boşluktan yayılabilir ve saatte 3 milyon kilometreye varan yüksek hızla ilerleyebilir.

    Uzmanlar, Güneş fırtınasının elektrik şebekelerine ve uydu iletişimine zarar verebileceği konusunda uyardı.

    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya ya yaklaşıyor #1

    Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor.

    Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

    2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.

    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya ya yaklaşıyor #2


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