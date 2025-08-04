Yeni çalışma ortaya çıkardı: Video oyunları oynayan çocukların zeka seviyesi yükseliyor

Scientific Reports dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 10 bin çocuk üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, ebeveynlerin endişelerini giderecek bir sonuç ortaya koydu.

Araştırmaya göre, video oyunları oynamak çocukların zekâ katsayısını (IQ) artırıyor.

ORTALAMANIN 2,5 PUAN ÜZERİNDE ARTIŞ

İki yıl boyunca dokuz ve on yaşlarındaki çocukların ekran süresi alışkanlıklarını inceleyen çalışma, daha fazla video oyunları oynayanların IQ'larında ortalamanın 2,5 puan üzerinde bir artış yaşadığını tespit etti.

Bu artış, okuduğunu anlama ve esnek düşünme gibi beceriler üzerinden ölçüldü.

TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ YOK

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise televizyon izleme ve sosyal medya kullanma gibi diğer ekran aktivitelerinin zekâ üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin bulunmaması oldu.

Çalışmanın başyazarı Torkel Klingberg, bu bulguların ekran süresinin çocukların bilişsel yeteneklerine zarar vermediği fikrini desteklediğini belirtti.