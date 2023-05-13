Yeni Call of Duty oyunu geliyor! İşte beklenen tarih Kısa bir süre önce, güvenilir bir kaynak Call of Duty 2023’ün çıkış tarihi hakkında net bilgiler verdi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın almaya çalışıyor.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty ise her yıl yeni bir oyunla karşımıza çıkıyor.

Yeni oyun beklenenden erken geliyor

Kısa bir süre önec güvenilir bir kaynak Call of Duty 2023’ün çıkış tarihi hakkında net bilgiler verdi.

Kaynaklar, 2023 CoD oyununun ağustos ayının başında duyurulacağını söylüyor. Ancak oyunla ilgili şimdilik çok fazla detay yok.

Call of Duty 2023'ün adının tam olarak ne olacağı henüz belli olmasa da oyunun Modern Warfare 2'nin devamı niteliğinde olacağı ve Call of Duty Modern Warfare 3 ismiyle çıkış yapacağı söyleniyor.