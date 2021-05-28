Yeni Çiftlik Bank vakası: Ava Premium'a erişilemiyor

2020 yılında lanse edilen ve yatırımcılarına haftalık kazanç sağladığını iddia edilen Ava Premium kapandı.

Son yıllarda ortaya çıkan Çiftlik Bank ve Thodex gibi vurgulara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve Ava Premium adını kullanan şirkete şu anda erişilemiyor.

Oyun uygulamaları geliştirip, Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan ve binlerce kişiyi mağdur eden Ava Premium hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti.

3 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Ava Premium’u mercek altına alan SPK, şirketle ilişkisi olan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kurdukları sistem adına topladıkları paralarla ortadan kaybolan bu üç ismin nerde olduğu şu anda bilinmiyor.

Ava Premium'un web sitesi şu anda kapalı. Ancak kapatılmadan önce site şu mesajla kullanıcılarını karşılıyordu:

"Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor.

Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz.

Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz."

KULLANICILAR ŞİKAYET EDİYOR

Mağdurlar, karşılarında yetkili bulamayınca şikayet sitelerine yönelmeye başladı. Paralarını kaybeden hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giren kişiler, internet üzerinden yüzlerce şikayet talebi oluşturdu.





AVA PREMIUM NASIL BUGÜNLERE GELDİ

2018 yılında T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi olarak Şişli’de kurulan şirketin sahipleri Arjantin ve Suriye uyruklu Luis Abdel Salam ve Ahmad Salem olarak görülüyor.

Şirketin ana faaliyeti ise internet ortamında elektronik ticaret veya elektronik tahsilat ve yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açmak olarak belirtiliyor.

28 Mayıs 2020 tarihinde ise, SPK'nın şu anda suç duyurusunda bulunduğu Melike Polatel, iki yabancı uyruklu şahıstan şirketi satın aldı. Satın alma sonrasında Polatel kendisine şirket müdürü unvanı verdi.

HAZİRAN 2020'DE UNVAN DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Şişli’de Trump Tower’da merkezi bulunan şirketin, 12 Haziran 2020 tarihinde unvan değiştirdiği ortaya çıktı. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak belirtildi.

Öte yandan, şirket yetkililerinin ne kadarlık bir parayla ortadan kaybolduğu henüz bilinmiyor.