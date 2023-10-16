Yeni çipler yolda: Akıllı telefonların şarj ömrü 1 aya çıkıyor! Cambridge Üniversitesi'nin bilim insanları, bir akıllı telefonun şarj ömrünü 1 aya kadar çıkaran yeni bir mikroçip üzerinde çalışıyor.

ensonhaber.com

Teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak akıllı cihazlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik cihazların en büyük sorunlarından biri de şarj ömrü.

Akıllı telefonlar için batarya konusu oldukça önemli. Birçok akıllı telefon üreticisi, daha yüksek şarj ömrü elde edebilmek için yüksek bataryalar tercih etmeye başladı. Ancak yine de telefonların sunduğu şarj ömürleri oldukça az.

Akıllı telefonların şarj ömrü 1 aya çıkabilir

Cambridge Üniversitesi'nin bilim insanları, bir akıllı telefonun şarj ömrünü 1 aya kadar çıkaran yeni bir mikroçip üzerinde çalışmalar yürütüyor. Üniversitenin ticari kolu olan Vaire, Birlleşik Krallık hükümeti tarafından destekleniyor.

Hükümetin basın açıklamasına göre yarı iletkenler, Teknoloji Bakanlığı Paul Scully tarafından modern dünyanın 'temel taşı' olarak tanımlandı.

Cambridge'de geliştirilen mikroçip, oldukça yetenekli matematik araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor.

Temel olarak fikir, çalışması için neredeyse sıfır enerjiye ihtiyaç duyan bir silikon çip işlemcisinin tasarlanmasına dayanıyor. Ne yazık ki, bu yeni mikroçip hakkında çok fazla bilgi yok.

Projeyi yürüten Sean Redmond, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eğer bu inanılmaz iddiayı gerçeğe dönüştürebilirsek, bir gün değil, bir ay dayanacak bir cep telefonumuz olabilir.



Bugün dünyada hiç kimse bunu bir yarı iletken çip ile gerçeğe dönüştüremedi; eğer bunu yapabilecek biri varsa, o da Cambridge’teki bu ekip olacaktır.

Çipin, tamamen yeni olmasa da mevcut en son teknolojiye sahip cihazlardan 100 kat daha küçük olduğu söyleniyor.

Benzer cihazlar yıllardır tıp sektöründe, örneğin işitme kaybı yaşayan insanlara yönelik implantlarda kullanılıyor.

İngiltere'deki bilim insanı ekibi çalışmalarını başarıya ulaştırabilirse artık akıllı telefonlar yılda sadece 12 kez şarj edilecek.