Yeni geliştirilen akıllı saat teknolojisi, kâbusları engelliyor

Yeni geliştirilen akıllı saat teknolojisi, gece uykusunda kalp atış hızını ve vücut hareketlerini ölçerek bireyleri rahatsız edici kâbuslardan kurtarmayı başardı.

Son zamanlarda oldukça popüler olan akıllı saatler, birçok sağlık takibi uygulamasıyla birlikte geliyor.

ABD merkezli girişim NightWare tarafından geliştirilen akıllı saat teknolojisi, kesintisiz ve daha dinlendirici bir uyku sağlamayı ve bilinçaltıyla ilgili korkunç durumları engellemeyi hedefliyor.

ONAY ALDI

Kaygı yaratan ve gündüz yaşantısını da etkileyen, travma sonrası stres bozukluğuyla (TSSB) ilişkili kâbusları tedavi eden yeni giyilebilir teknoloji, ABD İlaç ve Gıda İdaresi’nden (FDA) onay almayı başardı.

Bilgi işlem alanında doktora öğrencisi Tyler Skluzacek tarafından tasarlanan titreşimli akıllı saat, gece uykusunda kalp atış hızını ve vücut hareketlerini ölçerek bireyleri rahatsız edici kâbuslardan çıkarmayı başardı.

KÂBUSU ENGELLEMEK İÇİN TİTREŞİM GÖNDERİYOR

Teknoloji, uyku sırasındaki anormallikleri tespit ederek, 10 saniyelik döngülerle titreşimler gönderiyor ve ölçümler normal seviyelere dönene kadar kullanıcıyı kâbustan nazikçe çıkarmak için yoğunluğu artırıyor.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi’nden (FDA) kasım ayında üretim için onay alan yeni teknoloji, yakında hayatımıza girecek.