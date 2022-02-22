Yeni GSM operatörü yolda! NETGSM ne zaman kullanılacak, sahibi kimdir?

Türkiye'nin dördüncü operatörü olarak duyurulan NETGSM ile ilgili bilgiler, telefon kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki yeni operatör NETGSM ne zaman açılacak, nasıl kullanılır, kime ait?

Türkiye'de faaliyet gösteren Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi operatörlere bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olarak duyurulan Ankara merkezli NETGSM, devlerle yarışmak için kolları sıvadı.

Duyuru ile birlikte milyonlarca mobil hat kullanıcısı, yeni operatör NETGSM ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

NETGSM'in açılacağı tarih, anlamı ve sahibinin kim olduğu büyük bir merak konusu.

Peki NETGSM nedir, ne zaman açılacak? NETGSM nasıl kullanılır ve sahibi kimdir? İşte yeni operatör NETGSM ile ilgili merak edilenler...

NETGSM KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olma hakkını kazanan NetGSM'in sahibi Adem Öcal'dır.

NETGSM, 2004 yılında Cemal Kaya ve Adem Öcal tarafından Net Ankara Telekomünikasyon Elektronik Bilgisayar Teknolojileri Tic.ve San. A.Ş. adıyla, 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

Şirket, adını 2010 yılında NETSGM İletişim ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olarak değiştirmiş ve GSM işine girmişlerdir.

NETGSM NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL KULLANILIR?

NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türkiye'de dördüncü operatör olarak mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirterek, ''Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız.'' dedi.

Öcal, AA muhabirine, NETGSM firmasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını anlatan Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 6'ncı sıraya yükseldiklerini, dolayısıyla mobil hizmetlerde de rekabete hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Kullandıkları yazılım ve donanımları TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getiren Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübe ve altyapıya sahip olduklarını bildirdi.

GSM frekanslarının uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tahsis edildiğini ve frekansların sınırlı olduğunu ifade eden Öcal, ''Bu sebepten dolayı da sınırsız sayıda mobil operatör kurulması mümkün değildir.'' dedi.

Mobilite ihtiyacının, baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer alt yapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zaruri hale getirdiğini vurgulayan Öcal, ''NETGSM veya mvno, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur. Mart ayı itibarıyla da GSM abonesi almaya başlayacağız.'' diye konuştu.