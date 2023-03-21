İşten çıkarılan eski çalışanlar Google CEO'suna tepkili İşten çıkarılan eski çalışanlar, Google CEO’su Sundar Pichai’ye haklarını vermesi için çağrıda bulundu.

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, yeni yılda da işten çıkarma akımı tüm hızıyla devam ediyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet'in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Çalışanlar tepkili,

İşten çıkarılan eski çalışanlar, Google CEO’su Sundar Pichai’ye haklarını vermesi için çağrıda bulundu.

Sağlık ve doğum iznindeyken işten çıkarılan eski çalışanlara ödeme yapılması isteği Google tarafından reddediliyor.

Söz konusu çalışanlardan yaklaşık 100'ü, "Laid off on Leave" adlı bir grup kurarak şirket yöneticilerinden işten çıkarmalar duyurulmadan önce anlaştıkları miktarı kendilerine ödemelerini talep ediyor.

Eski çalışanlar, Google'ın kendilerine sadece standart kıdem tazminatını ve belirlenen zamanlarda ödenmesi gereken tutarı ödediğini, iznin geri kalanı için ödenecek ücreti hariç tuttuğunu söylüyor.

Eski çalışanlar, Pichai ve İnsan Kaynakları Direktörü Fiona Cicconi'ye aylardır mektup yazıyor, ancak hiçbir yanıt alamıyor.