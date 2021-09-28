Yeni iPad Mini'de ekran sorunları ortaya çıktı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPad Mini modelinde, ekran sorunları baş gösterdi. Ekranın bir tarafı, diğerine göre daha yavaş tepki veriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 serisi ile birlikte yeni iPad Mini modelini de görücüye çıkarmıştı.

Ülkemizde 5 bin 800 TL'ye satışa çıkan yeni iPad Mini modelinde bazı ekran sorunları tespit edildi.

Tabletin 8.3 inç Liquid Retina ekranında "jöle kayması" denilen bir sorun yaşayan kullanıcılar, Apple'ı eleştiri yağmuruna tuttu.





DİKEY MODDA SORUN VAR

Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken, portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

iPad’i yatay kullanırken bu konuda bir sorun yaşanmadığını belirten kullanıcılar, internet üzerinden haber okumada ya da sosyal medyada ekranı aşağı kaydırmada zorluklar yaşandığını söylüyor.

Apple cephesi bu konuda bir açıklama yapmazken, sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığı bilinmiyor.



The Verge editörlerinden Dieter Bohn tarafından kaydedilen ve ekran sorununu gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda, ekranın bir kısmının diğerine göre daha yavaş yenilendiği açık bir şekilde görülüyor.

Yeni iPad Mini'deki ekran sorunu - VİDEO