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    Yeni iPhone SE, iPhone 13 ile aynı performansı gösteriyor

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan iPhone SE 3'ün performans testi sonuçları ortaya çıktı. Telefonun, iPhone 13 ile benzer performans gösterdiği belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:56
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    Yeni iPhone SE, iPhone 13 ile aynı performansı gösteriyor

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini, geçtiğimiz günlerde SE 3 modeli almıştı.

    5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

    iPHONE 13 İLE AYNI PERFORMANSI GÖSTERİYOR

    Apple'ın amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 13 ile aynı yonga setini paylaşan iPhone SE 3'ün ilk performans testi sonuçları yayınlandı. Geekbench testine giren telefon, iPhone 13 ile neredeyse aynı sonuçları elde etti.

    iphone

    A15 Bionic çipli yeni iPhone SE, Geekbench tek çekirdek testinden 1695, çoklu çekirdek testinden ise 4021 puan aldı.

    Öte yandan, aynı tesste iPhone 13'ün tek çekirdek puanının 1672, çoklu çekirdek puanının ise 4481 olduğu belirlendi.

    iPHONE SE 2022 ÖZELLİKLERİ

    Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı

    5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

    4,7 inç Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera ile karşımıza çıkıyor.

    iphone

    YENİ iPHONE SE FİYAT

    Apple’ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3’ün fiyatı 429 dolardan başlayacak. ABD'li şirket, telefonun RAM, batarya ve depolama kapasiteleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    18 Mart’ta ön siparişe açılan iPhone SE 3, 25 Mart’ta Türkiye'de satışa sunulacak. Telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 10 bin 999 TL'den başlayacak.


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