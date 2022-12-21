Yeni iPhone SE tamamen iptal edilebilir

Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak telefonun iptal edilme riski de var.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone SE 4 olarak da anılan bu telefonun çıkışı için çok uzun bir süre beklememiz gerekebilir.

Apple, telefonu iptal etmeyi düşünüyor

Kuo, Apple’ın telefonun üretimini iptal etmeyi veya en azından 2024’e kadar ertelemeyi planladığını belirtti.

Tecrübeli analist, giriş seviyesi ve orta segment iPhone’lara olan ilginin düşük olduğunu ve Apple'ın iPhone SE 4'ü üretmek konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Apple’ın 2022 model telefonları arasında en büyük ilgiyi iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri görüyor.

Orta segmente hitap eden iPhone SE, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi telefonlar ise yeteri kadar ilgi görmüyor.