Yeni keşfedilen gezegende bir yıl 5 gün sürüyor

NASA'nın TESS uydusu tarafından keşfedilen bir gezegen, yıldızının etrafında beş günden kısa bir sürede dönüyor.

365 günü geride bırakarak 2023 yılına girdik. Ancak bunun daha kısa süre gerçekleştiği gezegenler de var.

Dünya'nın Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 günlük süre 1 yıl olarak kabul ediliyor.

NASA'nın TESS uydusu tarafından keşfedilen bir gezegen ise yıldızının etrafında beş günden kısa bir sürede dönüyor. Kısacası, bu gezegende bir yıl 5 gün sürüyor.

"TOI-778 b" olarak adlandırılan yeni keşfedilen öte gezegen, Güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan gaz devi Jüpiter'e oldukça benziyor.

Sıcaktan kavruluyor

Yıldızına son derece yakın bir konumda bulunan gezegende, demiri bile buharlaştırmaya yetecek sıcaklık seviyeleri görülüyor. (Yaklaşık 1227 santigrat derece.)

Öte gezegen, yıldızı TOI-778'in etrafında yaklaşık 9 milyon kilometre uzaklıkta yörüngede dönüyor. Bu, Güneş sistemimizin en içteki gezegeni Merkür'den bile çok daha yakın.

Öte gezegen TOI-778 b, Jüpiter'inkinin 1,4 katı bir yarıçapa sahip ve gaz devinden yaklaşık 2,8 kat daha ağır.

TOI-778 b, Güney Queensland Üniversitesi bilim insanı Jake T. Clark liderliğindeki astronomlar tarafından, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu kullanılarak tespit edildi.