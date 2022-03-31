Petrol
107.68
-3.37%
Euro
16.33
-0.13%
Dolar
14.68
0.17%
Altın
916.18
0.57%
Borsa
2224
-0.26%
Bitcoin
686.734
-1.02%
BTXN Coin
37.12
-2.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Yeni Lexus NX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Yeni 2022 Lexus NX, Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Lexus NX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Kendi kendini şarj eden hibrit versiyonu ile Türkiye'ye gelen yeni Lexus NX, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı.

    1 Nisan'dan itibaren showroom'lardaki yerini alacak otomobil; 350h, Business, Business Plus, Executive, F Sport ve Exclusive donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek.

    Yeni Lexus NX'in 350h versiyonunda 2.5 litre motora sahip dördüncü nesil hibrit sistem kullanılıyor. Toplamda 244 beygir güç üreten sistem, Türkiye'de sadece dört tekerlekten çekişli olarak satışa sunuluyor. NX 350h'ın 0-100 km/s hızlanması ise 7.7 saniye sürüyor.

    Yeni nesil NX'i Lexus ürün gamında öne çıkaran seçenek ise 450h+ isimli şarj edilebilir hibrit versiyon olarak dikkat çekiyor.

    350h'deki 2.5 litre motoru kullanan modelde 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoru bulunuyor.

    Bu sayede toplamda 309 beygir güç açığa çıkarken, 18.1 kWsa'lik batarya paketi de şehir içi kullanımda 98 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. NX 450h+, 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor.

    lexus

    YENİ LEXUS NX TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

    NX 350h 4x4 - Business -  1 milyon 650 bin TL
    NX 350h 4x4 - Business Plus  -  1 milyon 900 bin TL
    NX 350h 4x4 - Executive -  2 milyon 100 bin TL
    NX 350h 4x4 - F Sport -  2 milyon 300 bin TL
    NX 350h 4x4 - Exclusive -  2 milyon 300 bin TL
    NX 450h+ 4x4 - Executive - 2 milyon 375 bin TL
    NX 450h+ 4x4 - F Sport - 2 milyon 575 bin TL
    NX 450h+ 4x4 - Exclusive - 2 milyon 575 bin TL

    lexus

    lexus

    lexus

    lexus

    lexus

    lexus


    İlginizi Çekebilir

    Nazlı Kayı, tektaşını paylaştı
    Magazin

    Nazlı Kayı, tektaşını paylaştı

    Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
    Futbol

    Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir