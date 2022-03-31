Yeni Lexus NX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Yeni 2022 Lexus NX, Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

Kendi kendini şarj eden hibrit versiyonu ile Türkiye'ye gelen yeni Lexus NX, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı.

1 Nisan'dan itibaren showroom'lardaki yerini alacak otomobil; 350h, Business, Business Plus, Executive, F Sport ve Exclusive donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek.

Yeni Lexus NX'in 350h versiyonunda 2.5 litre motora sahip dördüncü nesil hibrit sistem kullanılıyor. Toplamda 244 beygir güç üreten sistem, Türkiye'de sadece dört tekerlekten çekişli olarak satışa sunuluyor. NX 350h'ın 0-100 km/s hızlanması ise 7.7 saniye sürüyor.

Yeni nesil NX'i Lexus ürün gamında öne çıkaran seçenek ise 450h+ isimli şarj edilebilir hibrit versiyon olarak dikkat çekiyor.

350h'deki 2.5 litre motoru kullanan modelde 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoru bulunuyor.

Bu sayede toplamda 309 beygir güç açığa çıkarken, 18.1 kWsa'lik batarya paketi de şehir içi kullanımda 98 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. NX 450h+, 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor.

YENİ LEXUS NX TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

NX 350h 4x4 - Business - 1 milyon 650 bin TL

NX 350h 4x4 - Business Plus - 1 milyon 900 bin TL

NX 350h 4x4 - Executive - 2 milyon 100 bin TL

NX 350h 4x4 - F Sport - 2 milyon 300 bin TL

NX 350h 4x4 - Exclusive - 2 milyon 300 bin TL

NX 450h+ 4x4 - Executive - 2 milyon 375 bin TL

NX 450h+ 4x4 - F Sport - 2 milyon 575 bin TL

NX 450h+ 4x4 - Exclusive - 2 milyon 575 bin TL



