Yeni nesil Xbox oyun konsolu yolda: İlk bilgiler geldi

Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolu hakkındaki detaylar netleşmeye başlıyor. Xbox Başkanı Sarah Bond, Mashable'a verdiği röportajda, yeni konsolun sadece bir oyun cihazı olmayıp, PC benzeri bir deneyim sunacağını belirtti.

YENİ NESİL XBOX HİBRİT BİR SİSTEM Mİ OLACAK?

Bond, yeni konsolun "çok üst düzey, özenle tasarlanmış bir deneyim" olacağını söyledi.

Bu vizyonun bazı ipuçlarının Xbox Ally X el konsolunda görülebileceğini de ekledi.

Yeni Xbox'un Windows tabanlı bir sistemle çalışacağı ve tek bir mağazaya bağlı kalmayacağı konuşuluyor.

Bu durum, konsolun farklı üreticilerin cihazlarıyla genişleyebilen bir ekosistem olabileceği anlamına geliyor.

KONSOL-PC KARIŞIMI BİR DENEYİM

Sarah Bond, yeni nesil Xbox'un "donanım nesilleri arasında şimdiye kadarki en büyük teknik sıçramayı" sunacağını iddia ediyor. Bu açıklama, Windows ile Xbox'un birleştiği yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlandı.

Söylentiler doğru çıkarsa, yeni konsol teknik olarak hem PC hem de konsol işlevi görerek tüm platformlara erişim sağlayabilir.