Yeni Nokia modellerinin tanıtım tarihleri belli oldu

Nokia marka akıllı telefonların üreticisi HMD Global, çok yakında 5 yeni Nokia modeli ile karşımıza çıkacak.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Finlandiya merkezli şirket, çok yakında 5 yeni modelle karşımıza çıkacak. Yeni modeller, giriş ve orta seviye kullanıcıları hedef alacak.

NOKIA 1.4

Bu modellerden ilki olacak Nokia 1.4'ün şubat ayının başında satışa çıkması bekleniyor. Dört çekirdekli bir işlemci, 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla gelecek telefonda, 6,51 inç HD+ ekran, 5MP ön kamera ve 8 + 2MP çift arka kamera yer alacak.

Ayrıca telefonun, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

NOKIA 6.3 VE 6.4 5G

Bu çeyreğin sonunda ise 5G destekli Nokia 6.3 / 6.4 5G modelleri karşımıza çıkacak.

Telefonlar, Snapdragon 480 işlemci, 6,4 inç FHD+ ekran, 16 MP ön kamera ve 48 MP ana kamera olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip olacak.

6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı söylenen akıllı telefonlar, 4500 mAh batarya ile gelecek.

NOKIA 7.3 VE 7.4 5G

Son olarak, şubat veya mart aylarında Nokia 7.3 / 7.4 5G tanıtılacak. Snapdragon 690 işlemciden güç alacak telefonlarda 8GB RAM ve128GB depolama alanına yer verilecek.

6,39 inç FHD+ ekran ve 5000 mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıkacak telefonların ön kısmında 24MP'lik tek bir kamera ve arkada ise 48 veya 64 MP'lik dörtlü arka kamera bulunacak.

Telefonların fiyatlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.