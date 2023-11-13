Yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk kez havalandı ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Gelişen teknoloji ile birlikte savunma sanayisi, sürekli olarak sınırları zorluyor ve geleceğin savaş alanlarını şekillendiriyor.

Hayalet bombardıman uçakları, bu evrimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Görünmezlik ve yüksek manevra kabiliyeti ile donatılan bu uçaklar, ulusal güvenlik ve stratejik operasyonlarda önemli bir rol oynamaya aday.

Nükleer hayalet uçak: B-21 Raider

ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

Northrop Grumman tarafından inşa edilen uzun menzilli nükleer kapasiteli hayalet bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Hava Kuvvetleri tesisinden havalandı.

Proje gizli tutuluyor

B-21 Raider, 30 yılı aşkın süredir üretilen ilk yeni Amerikan bombardıman uçağı olma özelliğine sahip. Ancak projenin her yönü gizli tutulduğundan uçakla ilgili çok fazla bilgi yok.

Hem Northrop Grumman hem de ABD Hava Kuvvetleri, Çin'in silahın teknolojisine erişmemesi ve F-35 ortak taarruz uçağı gibi ABD'nin diğer gelişmiş silah sistemlerinin benzerini üretmemesi için projenin ayrıntılarını açıklamıyor.

100 adet üretilecek

ABD Hava Kuvvetleri, selefi B-2 Spirit'e çok benzeyen bir uçan kanat şekline sahip olan, ancak gelecekteki bir çatışma ortamında daha fazla dayanacak bu uçaklardan 100 adet üretmeyi planlıyor.

Üretilecek uçakların bir kısmı pilotlu, bir kısmı ise tamamen otonom olarak hangardan çıkacak.

Tek bir uçağın maliyeti 750 milyon dolar

Uçakların her birinin yaklaşık750 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Ancak program gizli yürütüldüğünden kesin bir tahmin yapılamıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, bu uçaklardan en az 100 adet satın alarak B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının yerine koyacak.

B-21 Raider, yaklaşık olarak 13 bin 607 kilogram ağırlığa ve 52 metre kanat açıklığına sahip ve saatte 1000 km hıza ulaşabiliyor.

Hava Kuvvetleri, B-21 filosunu geliştirmek, satın almak ve bakımını yapmak için programa 30 yıl boyunca en az 203 milyar dolar harcanacağını tahmin ediyor.

Hayalet uçakların geleceği

Hayalet bombardıman uçakları, stratejik bombardıman görevlerinde kullanılabilecekleri gibi, istihbarat toplama ve hedef belirleme gibi görevlerde de etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.

Bu uçaklar, düşmanın savunma sistemlerini aşarak, kritik hedeflere düşük görünürlükle saldırabilme yeteneği sunarak stratejik üstünlük sağlayabilirler.

Savunma sanayisi uzmanları, hayalet bombardıman uçaklarının gelecekteki çatışmalarda önemli bir rol oynayabileceğini ve geleneksel hava kuvvetleri operasyonlarını dönüştürebileceğini belirtiyor.

Bu teknolojik ilerlemeler, ulusal güvenliği artırmak ve çatışma sırasında askeri avantaj sağlamak amacıyla birçok ülke tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta.