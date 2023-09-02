Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu Threads'in yakın zamanda duyurduğu yeni özellikler platform üzerindeki kullanıcı sayısını artırmadı. Platformun günlük aktif kullanıcı sayısının lansmandan bu yana yüzde 80'in üzerinde bir düşüş yaşadığı belirtiliyor.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son haftalarda giderek daha fazla kullanıcı kaybetmeye başladı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi.

Yeni özellikler de işe yaramadı

Threads'in yakın zamanda duyurduğu yeni özellikler platform üzerindeki kullanıcı sayısını etkilemiş gibi gözükmüyor.

Geçtiğimiz hafta Threads web uygulaması kullanıma sunuldu. Dijital analiz firması Similarweb'e göre, bu dönemde web sitesi üzerinden platforma gelen trafik artışı küresel olarak sadece yüzde 3 oldu.

Mobil istihbarat firması Sensor Tower, bu ayın başlarında Threads'teki günlük aktif kullanıcı sayısının platformun lansmanından bu yana yüzde 80'in üzerinde düştüğünü ve günde yalnızca 8 milyon kullanıcının uygulamayı kullandığını bildirdi.

Threads'te geçirilen sürelerde de büyük bir düşüş yaşandı. ABD'deki kullanıcılar, 7 Temmuz'da uygulamada günlük 21 dakika, 7 Ağustos'ta ise 3 dakika harcadı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu ise söz konusu dönemde istikrarlı çizgisini korudu. X, 7 Temmuz-7 Ağustos'ta günlük 100 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcıya sahip olurken, kullanıcılar, platformda günlük yaklaşık 25 dakika harcadı.

Meta'nın sahip olduğu uygulama, daha fazla kullanıcı çekmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor.

Şirket ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda'da anahtar kelime aramayı test etmeye başlıyor. Bakalım yeni özellikler, Threads'i kurtarmaya yetecek mi?