Yeni Samsung Galaxy Note 20+ böyle görünecek

Samsung Galaxy Note 20 Plus modelinin bilgisayar ortamında oluşturulan render görüntüleri yayınlandı.

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S20 serisini tanıtmasının ardından, gözler şimdi Note 20 serisine çevrildi.

Pigtou ve OnLeaks, ortaya çıkan iddiaları ışığında yeni Note 20+ modelinin render görüntülerini oluşturdu.

Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy S20 ailesinden daha büyük olacak Galaxy Note 20+, oldukça dar çerçevelere sahip 6.9 inçlik bir ekranla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Telefonda en göze çarpan detay ise arka tarafta bulunan büyük kamera lensleri. Aslında şık bir tasarıma sahip kameralar, büyüklükleri nedeniyle bazı kullanıcıları rahatsız edebilir.

Son olarak ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin, koronavirüs nedeniyle ertelenebileceğini hatırlattıktan sonra, sizleri oluşturulan görüntülerle başbaşa bırakalım.