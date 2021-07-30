Yeni teleskop, stadyum büyüklüğündeki balonla uzaya gönderilecek

Bilim insanları, fırlatma görevlerinde roket yerine helyum balonlarını kullanmak istiyor. Bu kapsamda geliştirilen dev teleskop, balonlarla uzaya çıkacak.

NASA ve SpaceX gibi uzay şirketleri, şimdiye kadar birçok uzay görevinde roketlerden faydalandı. Ancak bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça maliyetli olabiliyor.

Bu kapsamda, bilim insanları uzaya bir şeyler göndermenin daha yenilikçi ve daha ucuz yollarını arıyor.

Durham, Toronto ve Princeton’daki üniversiteler, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile yeni bir astronomik teleskop geliştirmek için iş birliği yapıyor.

BALONLA UZAYA GİDECEK

SuperBIT olarak adlandırılan Süper Basınçlı Balon-Tabanlı Görüntüleme Teleskobu, 532 bin metreküp hacme sahip stadyum büyüklüğünde bir helyum balonuyla Dünya atmosferine seyahat edecek.

Bilim insanları, balonla uzaya çıkacak teleskop ile Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınanlar kadar keskin görüntüler elde etmeyi umuyor.

Balonla gönderilecek ilk teleskobun yapım ve işletim bütçesi ise 5 milyon dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, bir uydudan neredeyse bin kat daha az.

Balon fırlatma stratejisi sayesinde SuperBIT, hem Dünya’ya geri dönebilecek hem de roket yakıtı kullanmama açısından maliyetten tasarruf edip çevreye duyarlı bir yöntem kullanacak.

SuperBIT’in birkaç kez dünya turuna çıkması, geceleri gökyüzünü görüntülemesi ve gün içinde güneş enerjili pillerini şarj etmesi bekleniyor.