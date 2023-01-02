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- Yeni yılda WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonlar
Yeni yılda WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonlar
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 11:44
- Güncelleme : 02.01.2023 - 11:55
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini kesiyor.
Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bazı modellere destek vermeyi bıraktı.
WhatsApp desteklemeyecek telefonlar
1 Ocak 2023'ten itibaren, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri için en az Android 4.2 (Jelly Bean) veya iOS 12.1 yüklü bir akıllı telefona veya tablete ihtiyaçları olacak.
2023'te WhatsApp'ın çalışmayacağı akıllı telefonlar ise şöyle:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- Archos 53 Platinum
- Grand S Flex ZTE
- Grand X Quad V987 ZTE
- HTC Desire 500
- Huawei Ascend D
- Huawei Ascend D1
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Quad XL
- Lenovo A820
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus F5
- LG Optimus F6
- LG Optimus F7
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus Nitro HD
- Memo ZTE V956
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Sony Xperia Arc S
- Sony Xperia miro
- Sony Xperia Neo L
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT
İşletim sisteminizi desteklemeye son vermeden önce, doğrudan WhatsApp üzerinden bir bildirim alacaksınız.
WhatsApp, bildirimlerle işletim sisteminizi yükseltmeniz gerektiğini size birkaç defa hatırlatır.
Ancak telefonunuz daha yüksek bir işletim sistemi sürümünü desteklemiyorsa, yeni bir telefon almanızın vakti geldi demektir.
WhatsApp, şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor:
*4.1 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar
*iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar
*JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.0 veya daha yeni bir KaiOS sürümü yüklü telefonlar