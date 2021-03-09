Yeni yılın ilk Apple etkinliği 23 Mart'ta: İşte tanıtılacak ürünler

Yeni sızdırılan bilgilere göre Apple, yılın ilk etkinliğini 23 Mart'ta düzenleyecek. Etkinlik sırasında karşımıza çıkması beklenen ürünlere daha yakından bakıyoruz...

Aynı anda birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Apple, 2021'in ilk etkinliğini 23 Mart'ta düzenleyecek. Apple'ın etkinliğinin OnePlus 9 serisi telefonların tanıtım tarihine denk gelmesi ise oldukça dikkat çekici.

Daha önce de OnePlus ve Apple'ın etkinlikleri aynı güne denk gelmiş ve OnePlus, gölgede kalmamak için etkinliği ileri bir tarihe ertelemişti.

ETKİNLİKTEN NE BEKLENİYOR

Apple, 23 Mart'taki etkinlikte karşımıza yine birkaç yeni ürünle çıkacak. Apple'ın güncellenmiş iPad Pro, yeni iPad ve iPad mini 6'yı tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirket AirTags ve üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklığını da duyurabilir.

Apple'ın etkinliği ile ilgili şimdilik söyleyebileceğimiz pek fazla bilgi yok. Ancak her zamanki gibi Ensonhaber olarak etkinlik sırasında en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin...



