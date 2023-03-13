Yenilenen Türk zırhlısı Amazon 4x4 testlerinde sona gelindi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve büyük ölçüde yenilenen çok amaçlı zırhlı araç Amazon 4x4 için artık son testler yapılıyor.

BMC Savunma, askeri zırhlı araç ailesinin en küçük üyesi Amazon 4x4 yenilenen versiyonuyla IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda görücüye çıktı.

BMC Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Altınhan, Amazon 4x4 zırhlı araç ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Amazon'un, yurt içinde ve dışında şu ana kadar görevini başarıyla icra ettiğini belirten Altınhan, şu ifadeleri kullandı:

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda bazı iyileştirmeler yaptık. Özellikle aracın taşıma kapasitesini artırdık, üzerindeki elektronik yazılımları artırdık. Gösterge paneli tümüyle elektronik hale geldi.



Ergonomiyi geliştirdik, bakım ve idamesini geliştirdik. Yeni bir yüz yaptık. Daha keskin, güçlü bir görünüşe kavuştu. Dosta güven, düşmana korku verecek hale geldi. Bir de iç ergonomisini değiştirdik. Şu anda çok daha ergonomik hale geldi.

Yeni tasarımın test sürecine ilişkin bilgi de veren Altınhan, iç testlerin tamamlandığını ve kritik testlerin geride kaldığını söyledi.

Gücünü 360 beygir motordan alan Amazon 4x4, 800 kilometre menzile ulaşıp, saatte 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Azami yüklü ağırlığı 16 ton olan araç, 7 personelle görev yapıyor.

Balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip Amazon 4x4, uzaktan komutalı silah istasyonuyla caydırıcılık sağlıyor.

Araçta, yangın söndürme ve iklimlendirme sistemleri, soğuk iklim paketi, patlak gider, merkezi lastik şişirme sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.

Araçta, kendini kurtarma vinci, siren anons sistemi, sis havanı, iç konuşma sistemi gibi görev donanımları da yer alıyor.