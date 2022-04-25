Yenilenmiş akıllı telefon satışları yüzde 15 arttı

Sıfır cihazlardan daha uygun fiyata ve sıfıra yakın performansa sahip olan yenilenmiş telefonlar, son bir yılda satış patlaması yaşıyor.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar ise normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

Örneğin Apple, geçtiğimiz aylarda yurt dışında yenilenmiş iPhone satışlarına başlamış ve böylece tüketiciler, sıfır iPhone modellerinden daha ucuza yeni iPhone sahibi olabilmişti.

Yenilenmiş telefon satışları yüzde 15 arttı

2021 yılında küresel olarak yenilenen akıllı telefonların hacmi yıllık bazda yüzde 15 artış gösterdi.

Counterpoint Research analistleri, yeni akıllı telefonların her yıl daha pahalı hale geldiğini ve bu nedenle alıcıların yenilenmiş modelleri seçme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasıyla birlikte, bu telefonların ortalama satış fiyatları da yükseldi.

Analistler, yenilenmiş akıllı telefon pazarının gelecek yıllarda büyümeye devam edeceğini söylüyor.

Apple satışlarda lider

Analistlere göre, geçen yıl Apple yenilenmiş telefon satışlarında pazar lideri oldu. Apple'ın ardından ise Güney Koreli üretici Samsung geliyor.

Yenilenmiş akıllı telefon nedir

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır. Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor. Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.

Yenileme süreci

İkinci el akıllı telefonlar, işlevsellik ve estetik açıdan tamamen yenilenene kadar birkaç işlemden geçiyor. Bir telefona yenilenmiş diyebilmemiz için ise şu aşamalar gerekiyor:

Hasarlı parçalar değiştirilir veya tamir edilir. (Örnek: Kırık ekran veya telefondaki çizikler)

Telefondaki tuşlar, dokunmatik ekran, ses ve buna bienzer birçok işlev test edilir ve gerek görüldüğünde düzeltilir.

Telefonun sıfır kutusunda yer alan bütün aksesuarlar kontrol edilir ve arızalı olanlar onarılır veya yenisiyle değiştirilir.

Telefondaki bütün veriler tamamen silinir ve fabrika ayarlarına döndürülür.

Akıllı telefonun tüm bileşenlerini kapsayan bir temizleme işlemi yapılır.