Apple’ın online yenilenmiş cihaz mağazasında yenilenmiş iPhone 12 Pro satışları başladı. İşte detaylar...

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar, normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

Apple'dan yenilenmiş iPhone hamlesi

Daha önce yenilenmiş bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini ABD ve Kanada'da satışa çıkaran şirket, şimdi de yenilenmiş iPhone 12 Pro satışına başladı.

Yenilenmiş iPhone 12 Pro, Apple Online Store üzerinden 759 dolardan başlayan fiyatlarla çeşitli depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Telefonun sıfır fiyatı ise 999 dolar.

Apple, yenilenmiş iPhone modellerini tüm aksesuarların içinde yer aldığı kutuyla birlikte 1 yıl garantili olarak satıyor. Batarya ve kasanın sıfır olduğu modeller, tüm testlerden geçtikten sonra Apple güvencesi altında müşterilerle buluşuyor.

Yenilenmiş akıllı telefon nedir

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır. Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor. Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.

İkinci el akıllı telefonlar, işlevsellik ve estetik açıdan tamamen yenilenene kadar birkaç işlemden geçiyor. Bir telefona yenilenmiş diyebilmemiz için ise şu aşamalar gerekiyor:

Hasarlı parçalar değiştirilir veya tamir edilir. (Örnek: Kırık ekran veya telefondaki çizikler)

Telefondaki tuşlar, dokunmatik ekran, ses ve buna bienzer birçok işlev test edilir ve gerek görüldüğünde düzeltilir.

Telefonun sıfır kutusunda yer alan bütün aksesuarlar kontrol edilir ve arızalı olanlar onarılır veya yenisiyle değiştirilir.

Telefondaki bütün veriler tamamen silinir ve fabrika ayarlarına döndürülür.

Akıllı telefonun tüm bileşenlerini kapsayan bir temizleme işlemi yapılır.

Yenilenmiş telefon satışları artıyor

2021 yılında küresel olarak yenilenen akıllı telefonların hacmi yıllık bazda yüzde 15 artış gösterdi.

Counterpoint Research analistleri, yeni akıllı telefonların her yıl daha pahalı hale geldiğini ve bu nedenle alıcıların yenilenmiş modelleri seçme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Analistlere göre, geçen yıl Apple yenilenmiş telefon satışlarında pazar lideri oldu. Apple'ın ardından ise Güney Koreli üretici Samsung geliyor.