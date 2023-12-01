Yenilikçi teknolojileriyle HUAWEI MateBook 14s Türkiye’de satışta Türkiye'de satışa sunulan HUAWEI MateBook 14s dizüstü bilgisayar modelini yakından inceliyoruz.

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Dizüstü bilgisayar pazarında oldukça iyi işlere imza atan HUAWEI, yeni modellerini ülkemizde satışa çıkarmayı sürdürüyor.

Son olarak şirket, MateBook 2023 serisinin yeni üyesi olan MateBook 14s modelini Türkiye’deki tüketicilerle buluşturdu.

Çoklu dokunmatik ekranı ve sahip olduğu teknik özellikleriyle ön plana çıkan yeni HUAWEI MateBook 14s modelini sizler için detaylıca inceledik.

Gelin hep birlikte, bu dizüstü bilgisayar modeli bizlere neler sunuyor yakından bakalım.

HUAWEI Matebook 14s neler sunuyor

MateBook 14s modelini incelemeye öncelikle ekrandan başlayalım. HUAWEI MateBook 14s, ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView ekranla geliyor.

Peki ekranın dokunmatik olması sizin ne işinize yarayacak? Örneğin bu sayede daha hızlı notlar alabilirsiniz. Özellikle dış kullanımda fareniz yoksa, ekranı parmaklarınızla kontrol edebilirsiniz.

Veya filmi hızlı ileri sarmak veya web sayfasını aşağı kaydırmak istediğinizde dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayarda gezinmek, daha hızlı ve daha kolay bir deneyim sunuyor.

100 sRGB Renk Gamı, 1,07 milyar renk, 400 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunan bu ekran, özellikle profesyonel fotoğraf ve video düzenleme işiyle uğraşanların oldukça hoşuna gidecek.

Ayrıca ekranın 120Hz yenileme hızı sunduğunu da belirtelim. Daha yüksek yenileme hızı daha hızlı tepki vermenize yardımcı oluyor ve daha akıcı hareket sağlayarak aksiyonu takip etmenizi kolaylaştırıyor.

Kullandığımız süre boyunca, 120Hz ekran yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir deneyim elde ettiğimizi söylememiz gerekiyor.

Hazır ekrandan bahsetmişken, hoşuma giden bir diğer özellikten de bahsedelim. MateBook 14s, e-Kitap Modunda Kağıt benzeri bir ekran efekti sunabiliyor. Bu sayede kitap okurken parazit ve göz yorgunluğunu azaltıyor.

Laptopun kasasını incelediğimizde, sol kısımda iki adet USB-C, bir adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI ve bir adet 3.5mm jack bağlantı noktası bizleri karşılıyor. Sağ kısımda ise bir adet USB 3.2 portu yer alıyor.

İşlemci ve diğer özellikler

Gelelim dizüstü bilgisayarın performans detaylarına. 13. Nesle kadar Intel Core i7 işlemciye sahip MateBook 14s, profesyonel video ve grafik düzenleme veya aksiyon dolu oyunlar gibi yoğun görevlerin üstesinden gelebiliyor.

MateBook 14s, birden fazla zorlu yazılımı çalıştırırken bile ağır MS Office ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Yaptığımız testlerde, işlemcinin kesinlikle hakkını verdiğini belirtelim.

Intel Iris Xe özelliğine sahip MateBook 14s, rakip ürünlerin ayrı grafik kartlarıyla aynı veya daha iyi performans sağlayabiliyor.

Grafik tasarım, video düzenleme ve kodlama gibi işleri, bu dizüstü bilgisayarla rahatlıkla yapabilirsiniz. Bilgisayardaki 16GB RAM ve 1TB PCle SSD, tüm işlerin üstesinden geliyor.

HUAWEI MateBook 14s, her ne kadar oyuncu bilgisayarı olmasa da oyun performansı hiç de fena değil.

League of Legends ve Dota2 gibi ana akım çok oyunculu çevrimiçi oyunları, CrossFire gibi FPS oyunlarını ve Dungeon & Fighter gbi RPG oyunlarının rahatlıkla üstesinden geliyor.

HUAWEI MateBook 14s, artık kullanıcı senaryolarını belirleyebilen ve optimizasyonu iyileştirebilen Super Turbo teknolojisine sahip.

Rafine senaryo yükü tanımlama ve akıllı performans planlaması sayesinde, dizüstü bilgisayar büyük dosyaları ve uygulamaları saniyeler içinde açabiliyor.

Gelelim en çok merak ettiğiniz sorulardan birine. Bu kadar özellikten sonra dizüstü bilgisayarda ısınma sorunu var mı? Kullandığımız süre boyunca ısınma problemleriyle karşılaşmadık.

HUAWEI, bu laptopda 79 kanat ve 65 mm fan boyutu kullanarak ısıyı her zamankinden daha hızlı bir şekilde uzaklaştırdığını söylüyor.

Ses konusunda da iddialı

Bizi en çok etkileyen özelliklerden biri de MateBook 14s modelinin ses kalitesi oldu. Bildiğiniz gibi piyasadaki birçok dizüstü bilgisayar, ses konusunda bekleneni veremiyor.

MateBook 14s, HAUWEI SOUND teknolojisi ile güçlendirildi ve olağanüstü bir ses deneyimi sunuyor.

Dört dahili mikrofon, ister bir arama yapıyor ister bir not dikte ediyor olun, söylediklerinizin net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

Huawei, dizüstü bilgisayarların anten yapısını yeniden tasarlayarak antenlerin sinyal gönderme ve alma kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Bu sayede, bu modelde ağ deneyimi oldukça gelişti.

Yeni HUAWEI Metaline Anten, çevrimiçi derslerinizi, video konferansınızı ve oyun deneyiminizi sorunsuz tutmak için yüksek indirme hızı ve düşük gecikme süresi ile güçlü parazit önleme ve duvardan geçiş performansına sahip.

Yeni anten, kablosuz ağ bağlantı yarıçapını etkili bir şekilde artırabiliyor ve 270 metre ultra uzun mesafeli bağlantı sağlayabiliyor.

Diyelim ki modeminiz 1. katta ve siz 2 veya 3. katta oturuyorsunuz. Gelişmiş bağlantı teknolojisi sayesinde internet performansınız hiç etkilenmiyor.

Batarya ömrü

HUAWEI MateBook 14s, batarya ömrü konusunda da oldukça iyi işler çıkarıyor. 60Wh yüksek kapasiteli pille çalışan MateBook 14s, uzun süreli yolculuklarda bile kesintisiz deneyim sunabiliyor.

Söz konusu batarya sayesinde, bilgisayarınızdaki FullHD bir videoyu 12 saat kesintisiz oynatabiliyorsunuz.

Eğer şarjınız biterse, endişe etmenize de hiç gerek yok. Çünkü 90W HUAWEI SuperCharge özelliği, dizüstü bilgisayarınızı 30 dakika içerisinde yüzde 50 dolum seviyesine çıkarabiliyor.

Son sözler…

Daha önce HUAWEI markasına ait birçok dizüstü bilgisayar modeli inceledik ve genel olarak hepsinden memnun kaldık. MateBook 14s modeli de günlük ya da iş odaklı kullanımda oldukça iyi işler çıkarıyor.

HUAWEI MateBook 14s modelinin fiyatı, seçeceğiniz konfigürasyona göre 39 bin 999 TL ile 44 bin 999 TL arasında değişiyor.

HUAWEI MateBook 14s modelini satın almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan resmi HUAWEI mağazasına ulaşabilirsiniz

https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-14s-2023/buy/

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