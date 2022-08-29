Yerli cep telefonu imalatı 7 kat arttı

Türkiye'de cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630'a yükseldi.

Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı ise yüzde 52,25 oranında artarak 110 bin 253 olarak hesaplandı.

23 milyondan fazla IMEI kaydedildi

AA'da yer alan habere göre, 2021 yılı içinde toplam 14 milyon 694 bin 210 elektronik kimlik belgeli cihaza ait 23 milyon 788 bin 263 IMEI, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıt altına alındı. Söz konusu kayıtların bir önceki yıla göre yüzde 43 azaldığı görüldü.

Cihaz sayısı itibarıyla bakıldığında, 2021'de bir önceki yıla oranla ithal edilen cihaz sayısında yüzde 38,26 oranında düşüş kaydedildi.

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı.

2020'de toplam 1 milyon 120 bin 129 IMEI numarası imalatçı başvurusu ile kayıt altına alınırken, 2021 yılında bu rakam yüzde 946,91 artarak 11 milyon 726 bin 750'ye çıktı.

Cihaz sayısı itibarıyla bakıldığında, 2021'de bir önceki yıla oranla imal edilen cihaz sayısının yüzde 767,43 oranında yaklaşık 7 kat artarak 796 binden 6 milyon 904 bin 630'a çıktığı belirlendi.