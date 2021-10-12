Yerli İHA Aksungur, İstanbul semalarında

Aksungur İnsansız Hava Aracı, İstanbul semalarında tur attı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar oldukça beğenildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, İstanbul semalarında tura çıktı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından, Aksungur'un İstanbul semalarında tur attığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Sana #AKSUNGUR'un gözünden baktık, aziz #İstanbul" ifadesi kullanıldı.

AKSUNGUR ÖZELLİKLERİ

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi olan 'Aksungur İHA', sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

AKSUNGUR, 40000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.

İlk uçuşunu 2019 yılında yapan 'Aksungur'; bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan 'Aksungur’un sahadaki uçuşu 1000 saate ulaştı.