Yerli otobüs oyunu 100 milyon indirme sayısına ulaştı

Yerli oyun şirketi Zuuks Games, Bus Simulator Ultimate adlı oyunuyla dünya genelinde 100 milyon indirme rakamını geride bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insan, internet kullanımının da bir hayli artmasına neden oldu. Ancak bu durum, özellikle oyun sektörüne ciddi katkılar sağladı.

Yerli mobil oyun üreticisi Zuuks Games'in 2019 yılında çıkardığı ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler oyunlar listesine girerek App Store'da birinci sıraya yerleştiği belirtilen Bus Simulator Ultimate adlı oyun, dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Salgın sürecinde oyunlara artan yönelimin de etkisiyle ocak ayından bu yana oyuncu sayısı yüzde 100 artan şehirlerarası otobüs simülasyon oyunu, Türkiye'nin en popüler oyunlar listesinde üst sıralarda yer almayı başardı.

14 farklı dil seçeneğiyle dünyanın pek çok yerinden oyuncuya ulaşan ve birçok ülkenin güncel indirme sıralamalarında zirveyi zorlayan oyun, 1 yıl gibi kısa bir sürede kazandığı ivmeyle de dikkatleri Türkiye'ye çekmeyi başardı.

OTOBÜS YOLCULUĞUNDAKİ HER DETAY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Verilen bilgiye göre, araç içindeki her türlü teknik donanımdan yol üzerindeki dinlenme tesislerine, ikramlardan yolcu taleplerine pek çok detayın yer aldığı grafikleriyle gerçekçi bir otobüs seyahati deneyimi sunan Bus Simulator Ultimate; Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülkede yolculuk yapılmasına imkan sunuyor

Oyuncuların tek bir otobüsle başlayarak filo ve otobüs şirketi kurabildiği oyunda tüm tasarımlar, şehirlerin karakteristiğine göre şekilleniyor.

BİLGİSAYAR SÜRÜMÜ DE GELECEK

Gerçek bir şehirlerarası otobüs seferinin tüm ayrıntılarıyla deneyimleme fırsatı sunan ve bu özelliği ile 100 milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazanan oyun, yakın zamanda çıkacak bilgisayar versiyonuyla oyun deneyimini bir üst boyuta taşıyacak.





YERLİ ŞİRKETLERİN BAŞARISI

Oyun denince dünyada sayılı başarılara imza atan yerli şirketlerimiz, yeni başarılara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.

Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında oldukça popüler hale gelen Türk şirketi Peak Games, geçtiğimiz günlerde ABD'li Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınmıştı.