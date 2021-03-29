Yerli oyunların beğeni oranı dünya ortalamasının üzerinde

Yerli oyun yayıncılarının geliştirdiği mobil oyunlar, 5 üzerinden ortalama 3,94 beğeni puanıyla genel ortalamanın (3,76) üzerinde performans sergiledi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça büyüme kaydeden oyun sektörünün geçtiğimiz yıl toplam geliri 180 milyar doları aştı.

2020'de yüzde 20'lik bir büyüme kaydeden oyun sektöründeki en büyük pay ise yüzde 51 ile mobil oyunlara ait.

Gaming in Turkey'in "Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor.

Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında ise Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55'ten fazla mobil oyun yer alıyor.

YERLİ OYUNLARIN BEĞENİ ORANI ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Türk yayıncıların Google Play'deki oyunları, oyunseverlerden 5 üzerinden ortalama 3,94 not aldı. Platformdaki tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu. Böylece yerli oyunlar, dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı.

Türk oyun yayıncılarının geliştirdiği en popüler oyunlar arasında 101 Okey Plus, Basketball Arena, Başkanlar, Batak, Bus Simulator, Fun Okey 101, Kafa Topu 2, Recontact Istanbul, Recontact London ve Zula Mobil bulunuyor.

İKİ ANA ETKEN VAR

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Türk oyun yayıncılarının, mobil oyunların genel ortalamasından daha iyi sonuçlar almasında 2 ana etken olduğunu söyledi.

Bu etkenlerden ilkinin, kaliteli işler çıkması ve bunun somut örneklerinin hem yatırımlar hem de oyunların listedeki yerleri ile tescillenmesi olduğunu belirten Aydemir, "Yerli oyun geliştirici firmalarımız, birçok işte olduğu gibi daha fazla detaycı bir şekilde çalışıyor. İkinci etken ise Türk yayıncılar, oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve oyunlarını geliştirirken bu sonuçlara göre geliştirmeler yapıyor.

Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor. Son olarak, birçok coğrafyaya köprü konumunda yer almamız, birçok kültürle harmanlanmamıza ve bu açıdan da farklı kültürlere hitap eden oyunlar üretmemize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.