Yerli üretim Realme C21 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Realme'nin Türkiye'de ürettiği ilk telefon olan C21, raflardaki yerini aldı. İşte Realme C21 özellikleri ve Türkiye fiyatı...

4 Mayıs 2018'de Çin'de kurulan ve kısa süre içerisinde hızla büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla tanınıyor.

Xiaomi, OPPO, Vivo ve Samsung gibi isimlerden sonra Türkiye’de telefon üretmeye başlayan Realme, yerli üretim C21 modeli ile yeniden karşımıza çıktı.

REALME C21 ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde ve 1600×720 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip Realme C21, MediaTek imzalı Helio G35 işlemcisinden güç alıyor.

3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, aynı zamanda 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, kare şeklindeki modüle yerleştirilen 13 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel üçlü arka kamera karşımıza çıkıyor. Ön kısımdaki damla çentiğine yerleştirilmiş kameranın boyutu ise 13MP.

Türkiye’de üretilen ve Realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21 modelinde, 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

REALME C21 FİYAT

İlk olarak 5 Mart 2021 tarihinde dünya genelinde tanıtılan telefonun yerli üretim fiyatı ise 1799 TL olarak açıklandı (3GB RAM + 32GB depolama).