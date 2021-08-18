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    Yerli üretim Redmi Note 10s satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye’de üretilen Xiaomi modellerine bir yenisi daha eklendi. Yerli üretim Redmi Note 10s satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:45
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    Yerli üretim Redmi Note 10s satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla adından söz ettiriyor.

    Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 serisinin Türkiye lansmanını 25 Mart'ta gerçekleştirmişti.

    Xiaomi Türkiye fabrikası, giriş seviyesi ile başladığı akıllı telefon üretimine orta segment ile devam ediyor.

    YERLİ REDMI NOTE 10S SATIŞTA

    Firma tarafından yapılan açıklamada, yerli üretim Redmi Note 10S modelinin satışa çıktığı açıklandı.

    Türkiye’de üretilen ve yerli üretim etiketiyle mağazalarda yerini alan olan Redmi Note 10S modeline gelin daha yakından bakalım.

    redmi note 10s

    REDMI NOTE 10S ÖZELLİKLERİ

    Redmi Note 10s 6,43 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor.

    64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayle gelen Redmi Note 10s modelinin ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

    Son olarak 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı şu şekilde:

    • 4 GB RAM + 64 GB depolama: 3 bin 349 TL
    • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 3 bin 649 TL

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