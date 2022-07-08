Yerli üretim TCL 30 SE satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'de üretimi yapılan TCL 30 SE, satışa çıktı. Telefonun özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakıyoruz.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, 2020 yılında tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapmıştı.

Ülkemizde satışa sunacağı ürün gamını genişletmeye devam eden marka, şimdi de yerli üretim TCL 30 SE modelini satışa çıkardı.

TCL 30 SE özellikleri

6.52 inç HD+ IPS ekrana sahip TCL 30 SE, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G25 işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla kutusundan çıkacak telefonun arka kısmında 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi var.

15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen TCL 30 SE'nin diğer özellikleri arasında 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı var.

TCL 30 SE fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip TCL 30 SE, 5 bin 699 TL önerilen satış fiyatıyla ülkemizdeki müşterileriyle buluşuyor.