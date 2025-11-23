Yerli ve milli 'Tolga' hava savunma sistemi, yabancı heyetlere tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin Savunma Sanayiisi göz kamaştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleşen faaliyete; ABD, Fransa ve Polonya’nın yanı sıra Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin arasında yer aldığı 30 kişilik heyet katılım sağladı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, yabancı ülke temsilcilerine 'Tolga'nın teknik özelliklerine ilişkin yapılan sunumun ardından test atışlarına geçildi.

MKE TOLGA, HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik etkin-basit-ucuz yaklaşımıyla geliştirilen MKE Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronelerini bir kez daha yüzde 100 başarıyla imha etti.

‘Soft-kill’ senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra 'jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

HATASIZ PERFORMANS

'Hard-kill' senaryolarında da sistemde yer alan iki sabit 12.7 milimetre, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 milimetre ve 20 milimetre silah sistemleri ile belirlenen drone ve sabit kanatlı insansız hava araçları, yine MKE tarafından geliştirilen anti-drone mühimmatı ile tam isabetle vuruldu.

Atış faaliyetinin başarıyla tamamlamasının ardından, yabancı ülke heyetleri, MKE Tolga'nın sistem bileşenlerini yakından inceledi.