Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, testlerin tamamlanmasının ardından bu ay içinde kullanıma sunulacak.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanması, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep artırmıştı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz üç aylık dönemde ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan birçok gizlilik sorunu, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuş ve şirket eleştirilere maruz kalmıştı.

HAVELSAN'DAN ZOOM'A RAKİP YERLİ UYGULAMA

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte artan ihtiyacı dikkate alarak, yerli ve güvenli bir video konferans ürünü geliştirdi.

HAVELSAN DİYALOG ÖZELLİKLERİ

HAVELSAN Diyalog adıyla; gelecek günlerde kullanıma sunulacak ürün, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak mimaride geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor.

HAVELSAN Diyalog'un altyapısı sayesinde, özellikle kamu kurumları tarafından kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi seçenekler de barındırıyor.

Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor.

BU AY İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Alanında uzman HAVELSAN siber güvenlik ve test ekipleri tarafından tüm denemeleri yoğun şekilde devam eden HAVELSAN Diyalog, bu ay içinde kullanıma sunulacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, tamamen özgün bir ürün geliştirdiklerini belirterek, "HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor. Bu da ürünümüzün yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda kullanımının önünü açarken, bulutta çalışabilmesi de hem kurumlara ve şirketlere hem de son kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog'un şirketin mesajlaşma, dosya gönderme gibi diğer iletişim uygulamaları ile birlikte çalışabilmesinin en önemli artılardan biri olduğunu dile getiren Atalay, "Kurum, kuruluş, özel şirket veya bireysel kullanıcı fark etmeksizin ülkemizdeki bilgi güvenliği sorununa uçtan uca çözüm getiriyor.

Diğer güvenli iletişim uygulamalarımızla birlikte çalışabildiği için HAVELSAN ürünleri bir anlamda bulunduğu kurumların güvenli iletişim köprüsü haline geliyor." dedi.

KULLANICI SINIRI OLMAYACAK

Yeni video konferans ürününün yüksek verimliliği ile, toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurulabilecek. HAVELSAN Diyalog, yayınlandığı andan itibaren Safari, Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Tizen, Vivaldi gibi web tarayıcılar üzerinden erişilebilir olacak.