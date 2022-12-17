Yeryüzü sularını inceleyecek olan uydu California'dan fırlatıldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyadaki tatlı ve tuzlu suların daha gelişmiş haritasını çıkaracak uyduyu yörüngeye fırlattı.

ABD-Fransa işbirliğiyle geliştirilen araştırma uydusu, okyanuslardan, göllerden ve nehirlerin daha detaylı veri toplayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkı sağlayacak bir haritalama çalışması için yörüngeye gönderildi.

Tatlı ve tuzlu suların gelişmiş haritasını çıkaracak

Yüzey suyu ve okyanus topoğrafyasının kısaltması olan SWOT isimli uydu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Kennedy Uzay Merkezinin Twitter'daki açıklamasında, "Görev, Dünya'nın suyunu her zamankinden daha yüksek çözünürlükte görecek. Uzay aracının cihazları, 100 metreden daha geniş olan neredeyse tüm nehirlerin uzunluğunu ilk kez üç boyutlu olarak gözlemleyecek." ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın suyunu daha önce hiç görmediğimiz gibi göreceğiz"

AA'nın haberine göre, SWOT'un geliştirilmesinde görev alan NASA program bilimcisi Nadya Vinogradova-Shiffer, "Bu çok önemli bir an ve bu konuda çok heyecanlıyım. Dünyanın suyunu daha önce hiç görmediğimiz gibi göreceğiz." dedi.

Bir araba büyüklüğündeki uydu, yeryüzünün neredeyse tamamını tarayarak suların yüksekliğini ölçerek bilim adamlarının potansiyel riskli alanları belirlemesine yardımcı olarak.

Araştırma kapsamında, milyonlarca göl ve 2,1 milyon kilometre nehir suyu birçok farklı bilim dalı açısından incelenmiş olacak.