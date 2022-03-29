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    Yılın ilk çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamalar

    Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi data.ai, yılın ilk 3 aylık döneminde en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:35
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    Yılın ilk çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamalar

    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

    Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi data.ai, 2022'nin ilk çeyrek raporunu yayınladı.

    37 MİLYAR KEZ UYGULAMA İNDİRİLDİ

    Küresel uygulama indirmeleri, 2022'nin ilk çeyreğinde iOS ve Google Play'de bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 37 milyara ulaştı.

    Şirket, ilk çeyrekte uygulama indirmeleri için en büyük pazarların Hindistan, ABD ve Brezilya olduğunu; Meksika, Türkiye ve Brezilya'nın ise çeyreğe göre en büyük büyümeyi gördüğünü söyledi.

    mobil uygulama

    EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR

    TikTok, Instagram, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar listelerin tepesinde yer almaya devam ediyor. İşte Android ve iOS işletim sistemlerinde ilk çeyrekte en çok indirilen uygulamalar:

    • Instagram
    • TikTok
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Snapchat
    • Telegram
    • Shopee
    • Facebook Messenger
    • Spotify
    • Zoom

    İlk çeyrekte, kulllanıcıların çok para harcadığı uygulamalar ise şu şekilde:

    • TikTok
    • YouTube
    • Tinder
    • Disney+
    • HBO MAX
    • Tencent Video
    • Google One
    • Piccoma
    • İQIYI
    • QQ Music

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