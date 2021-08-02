Yılın ilk yarısında mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Küresel uygulama harcamaları, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Bunun 44,7 milyar doları ise yalnızca mobil oyunlara ait.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılı ilk yarısında küresel uygulama harcamaları belli oldu.

Paylaşılan verilere göre, söz konusu dönemde uygulama harcamaları (oyun + mobil uygulama) yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken, bu harcamaların 41,5 milyar doları App Store’da, 23,4 milyar doları ise Google Play Store’da gerçekleşti.

MOBİL OYUNLARA 44,7 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Sadece mobil oyunlara harcanan toplam para ise 44,7 milyar dolara ulaştı. IDC tarafından yayınlanan verilere göre ise, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara çıkmıştı.

Rapor; App Store ve Google Play Store’daki verilerden elde edilirken, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.