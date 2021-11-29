- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık'ta gerçekleşecek
Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık'ta gerçekleşecek
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 10:05
- Güncelleme : 29.11.2021 - 10:37
2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan "Ateş Çemberi Güneş Tutulması", geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşmişti.
Şimdi ise gökyüzü, yeni bir görsel şölene daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yılın son Güneş tutulması, 4 Aralık Cumartesi günü yaşanacak.
Yılın son ve en önemli gök olayı olan Güneş tutulması, dünyanın farklı noktasından gözlemlenebilecek. Güneş tutulmasının 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.
GÖZLEMLENEBİLECEK BÖLGELER
Tutulma; Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Ancak bu bölgeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına deniyor.