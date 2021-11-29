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    Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık'ta gerçekleşecek

    Yılın son Güneş tutulması, 4 Aralık Cumartesi günü yaşanacak. İşte son tutulmanın gözlemlenebileceği bölgeler...
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:37
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    Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık'ta gerçekleşecek

    2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan "Ateş Çemberi Güneş Tutulması", geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşmişti.

    Şimdi ise gökyüzü, yeni bir görsel şölene daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yılın son Güneş tutulması, 4 Aralık Cumartesi günü yaşanacak.

    Yılın son ve en önemli gök olayı olan Güneş tutulması, dünyanın farklı noktasından gözlemlenebilecek. Güneş tutulmasının 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.

    GÖZLEMLENEBİLECEK BÖLGELER

    Tutulma; Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Ancak bu bölgeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.

    Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık ta gerçekleşecek #1

    GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına deniyor.

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