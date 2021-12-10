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- Yine cep yakacak! Apple, Türkiye dolar kurunu kaça sabitledi?
Yine cep yakacak! Apple, Türkiye dolar kurunu kaça sabitledi?
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 11:13
Apple, döviz kurundaki artışın ardından ürünlerinin mağazasındaki uygulama fiyatlarının da yükseleceğini duyurdu.
Apple açıklamasında dolar kurundaki yükselişe endeksli olarak gelecek günlerde Türkiye'de App Store fiyatlarına güncelleme geleceğini ifade etti.
Bu bağlamda, Apple Türkiye dolar kurunu sabitledi mi? Apple dolar kurunu kaça sabitledi? merak ediliyor.
APPLE TÜRKİYE DOLAR KURUNU KAÇA SABİTLEDİ?
Apple resmi internet sitesi üzerinden "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlıklı bir açıklama yayınladı.
App Store fiyatlandırmalarında daha önce 1 dolara karşılık gelen 10,99 TL temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL’ye yükseltti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz."