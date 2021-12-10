Haberler

Teknoloji Haberleri

Yine cep yakacak! Apple, Türkiye dolar kurunu kaça sabitledi?

Yine cep yakacak! Apple, Türkiye dolar kurunu kaça sabitledi?

Apple Türkiye, dolar kurunu sabitlediği rakam ile telefon, bilgisayar ve tablet gibi ürünlerine yaptığı zammın ardından bir zam kararı daha aldı. Peki Apple, dolar kurunu kaça sabitledi?