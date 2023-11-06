Yoğun bir şekilde cep telefonu kullanmak sperm sayısını düşürür mü Cep telefonunu sıklıkla kullanan erkeklerin sperm sayısının az kullananlara göre daha düşük olduğu doğru mu? Sizler için hazırladığımız bu özel içerikte, bu sorunun yanıtına bakıyoruz.

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Cep telefonları elektromanyetik radyasyon yaydığı için, uzun süreli ve yoğun cep telefonu kullanımının sperm kalitesine etki etme olasılığı üzerine bazı endişeler bulunuyor.

Sperm sağlığını korumak için genel sağlık önlemleri almak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, dengeli beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir. Peki ya cep telefonu?

Erkek sperm sayısı, son 50 yılda küresel olarak yüzde 50'den fazla düştü ve bu durum araştırmacıları bunun nedenini anlamaya itiyor.

Yiyecek ve suyumuzdaki kirlilik, PFAS ve diğer potansiyel toksinler, obezite ve kronik hastalıklardaki artış, hatta her zaman mevcut olan cep telefonu sperm sayılarını düşürüyor mu?

Cep telefonu ve sperm ilişkisi

Cep telefonlarının rolünü araştıran yeni bir çalışma, telefonlarını günde 20 kereden fazla kullandıklarını söyleyen 18 ila 22 yaşları arasındaki erkeklerin genel sperm sayısının düşük olması riskinin yüzde 21 daha fazla olduğunu buldu.

Erkeklerde ayrıca, bir mililitre menideki sperm sayısını ifade eden "düşük sperm konsantrasyonu" riski de yüzde 30 daha yüksek çıktı.

Araştırmanın olumlu tarafı da var. Bilim insanları, çalışmanın 13 yılı boyunca telefon teknolojisi geliştikçe sperm sayısı üzerindeki etkinin azalmaya başladığını tespit etti.

Modern 4G ve 5G versiyonlarıyla karşılaştırıldığında, en büyük etki eski 2G ve 3G telefonlarda görüldü.

Araştırmaya göre, spermin şekli ve hareketliliğinde, yani spermin gideceği yere doğru yüzmesinde herhangi bir azalma olmadı.

Doğurganlık klinikleri ağı Care Fertility'nin baş bilim sorumlusu Alison Campbell, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Sperm sayıları önemli olmakla birlikte, spermin yüzme yeteneği, sağlıklı, sağlam DNA'ya sahip olması ve doğru şekle sahip olması da en az bir o kadar önemlidir. .

Sperm sağlığını iyileştirmek isteyen erkekler egzersiz yapmalı, ancak kasık bölgesi aşırı ısınmamalı, dengeli beslenmeli, sağlıklı kilosunu korumalı, sigaradan kaçınmalı ve alkol kullanmayı bırakmalıdır.

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline geldi. Ancak, telefonlar düşük seviyeli elektromanyetik alanlar veya RF-EMF yayıyor.

Araştırmaya göre, cep telefonları maksimum güçte dalga yayarsa, çevredeki dokuları 0,5 santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Telefonların yaydığı bu dalgalar ise farklı etkenlere bağlıdır.

California Halk Sağlığı Departmanına göre, radyofrekans elektromanyetik alanları mesaj yazarken büyük ölçüde azalır.

Ancak bu dalgalar, büyük dosyalar indirirken, ses veya video akışı yaparken, telefonunuzun çekim gücü bir veya iki çubuğa düştüğünde ve hızlı hareket eden bir otobüs, araba veya trendeyken en yüksek düzeye çıkar.

Kafanızdan uzak tutun

Ajans, telefonun vücuttan ve kafadan uzak tutulmasını (bunun yerine hoparlör veya kulaklık kullanılmasını) ve telefonları bir çantada taşımanız gerektiğini söylüyor.

Tartışmalar yıllardır devam ediyor

Fareler üzerinde yapılan araştırmalar, cep telefonlarına benzer seviyelerdeki RF-EMF alanlarının erkek doğurganlığını azalttığını ve sperm ölümüne ve testis dokusunda değişikliklere katkıda bulunduğunu bulmuştur.

Ancak diğer hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda böyle bir etkinin doğruluğu ispatlanamadı.

Öte yandan, spermin nasıl oluşturulduğu konusunda insanlarla fareler arasında büyük farklılıklar var.

İnsanlarda yapılan gözlemsel çalışmalar, cep telefonunun sık kullanımının sperm canlılığındaki azalmanın yanı sıra, spermin yüzme biçimini de etkilediğini ortaya çıkardı.

Ancak bu çalışmaların süresi ve kapsamı şimdiye kadar hep sınırlı kaldı. Çünkü bilim insanları, cep telefonu ve sperm ilişki hakkında çalışmalar yürütürken, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörleri hesaba katmadı.

Yeni çalışma hakkında detaylar

Haberimizin başında, cep telefonu ve sperm ilişkisi hakkında yeni bir çalışma yapıldığından, telefonlarını günde 20 kereden fazla kullandıklarını söyleyen 18 ila 22 yaşları arasındaki erkeklerin genel sperm sayısının düşük olması riskinin yüzde 21 daha fazla olduğundan bahsetmiştik.

Çalışmaya katılan erkekler, cep telefonlarını pantolon cebinde mi, göğüs cebinde mi, kemer taşıyıcısında mı yoksa başka bir yerde mi taşıyacaklarını seçebiliyorlardı. ancak yüzde 85'inden fazlası telefonlarını kullanmadıkları zamanlarda pantolon cebine koydu.

Sonuçlar, telefonlarını günde bir ila beş kez veya haftada birden daha az kullanan erkeklerin sperm sayısının ve konsantrasyonunun çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Cep telefonu kullanımı arttıkça sperm sayısı düştü; en düşük seviyeler telefonunu günde 20 veya daha fazla kullanan erkekler arasındaydı.

Araştırmacılar, ayrıca cep telefonlarının farklı zaman dilimlerindeki etkisini de değerlendirdi. Düşük sperm sayısı ile konsantrasyon ve telefon kullanımı arasındaki en büyük ilişki 2005 ile 2007 yılları arasındaydı. Çalışmada, şirketler 2G'den 5G'ye geçtikçe bu ilişkinin zayıfladığı belirtildi.

Kısırlık uzmanı olan Dr. Pastuszak, kısırlığa etki eden faktörlerin oldukça fazla olduğunu, sperm sayısı ve konsantrasyonu gibi faktörlerin bu etkide ikinci sırada olduğunu belirtti ve şunları söyledi: