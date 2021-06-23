Yoğun trafik nedeniyle NASA'nın uzay görevi ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yoğun trafik, NASA'nın SpaceX ile gerçekleştireceği uzay görevinin ertelenmesine neden oldu.

24 Nisan'da gerçekleşen Crew-2 göreviyle, NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Akihiko Hoshide ve ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Thomas Pesquet Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

NASA ve SpaceX şimdi de Crew-3 göreviyle istasyona yeni astronotlar gönderecek ve şu anda istasyonda görev yapan ekip Dünya'ya dönecek.

YOĞUN TRAFİK GÖREVİ ERTELEDİ

NASA yetkilileri bu hafta yaptıkları açıklamada, SpaceX'in NASA astronotlarını istasyona taşıyacağı Crew-3 görevinin 23 Ekim'den 31 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

Uzay ajansı, erteleme kararının "istasyonu ziyaret eden araç trafiği" nedeniyle alındığını bildirdi.

Crew-3 göreviyle NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron'la birlikte Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer'in Crew Dragon kapsülü içinde yörüngedeki laboratuvara gönderilmesi planlanıyor.

Dört astronot, istasyonda 6 ay kalmak üzere NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, SpaceX'in bir Falcon 9 roketiyle yeryüzünden ayrılacak.