Yoksa uzaylı mı? Meksika Kongresi'nde insana benzemeyen gizemli fosiller ortaya çıktı Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin', dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu söyleniyor.

ensonhaber.com

Mexico City'de meydana gelen tuhaf bir olayda, uzaylıya benzediği iddia edilen iki ceset ülkenin Kongresi'nde tanıtıldı.

Etkinlik, ünlü gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından yönetildi. Küçük "insan olmayan" bedenlerin halkın görmesi için şeffaf kutularda sergilenmesiyle gösteri büyük ilgi gördü.

Bin yıllık olduğuna inanılan mumyalanmış örnekler Peru'nun Cusco kentinden getirildi. Etkinliğe bilim insanları ev sahipliği yaptı; Amerikalılar Güvenli Havacılık ve Uzaydan Sorumlu İcra Direktörü Ryan Graves ve eski bir ABD Donanması pilotu da oradaydı.

Maussan, bulgularını Meksika hükümeti üyelerine ve ABD'li yetkililere yeminli olarak sundu.

"UFO örnekleri" olarak adlandırdığı örneklerin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiği belirtildi.

DNA kanıtları toplandı

Üniversitedeki bilim insanları, radyokarbon tarihleme tekniklerini kullanarak örneklerden DNA kanıtları elde etmeyi başardı.

Maussan, bu örneklerin bilinen karasal evrimimize uymadığını vurguladı. Popüler inanışın aksine, bu varlıklar bir UFO enkazının ardından keşfedilmedi. Bunun yerine, bir tür alg olan diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler.

Bu açıklama, dünya çapındaki UFO meraklıları ve gerçeği arayanlar arasında bir heyecan dalgasına yol açtı.

Ancak bu aynı zamanda Dünya'nın ötesindeki yaşam anlayışımız ve dünya dışı varlıkların potansiyel varlığı hakkında da birçok soruyu gündeme getiriyor.

Daha önce üç tanık, temmuz ayında ABD Kongresi önünde tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında ifade vermişti.

Eski bir askeri istihbarat memuru olan David Grusch, Temsilciler Meclisi Gözetim komitesine, kendisi Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'nin bir üyesiyken ABD'ye düşen UFO'ları geri alma ve tersine mühendislik yapma çabalarından haberdar olduğunu söylemişti.