Yöneticileri kovan Elon Musk, 2 kuzenini Twitter'da işe aldı

Twitter'ı satın alır almaz yönetimdeki herkesi işten kovan Elon Musk'ın, iki kuzenini işe aldığı ortaya çıktı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Twitter'da kemer sıkma politikası uygulayan Musk, yönetim kurulundaki herkesi kovarak CEO'luk koltuğuna oturdu.

Elon Musk, kuzenlerini işe aldı

Tesla başta olmak üzere, kendi şirketlerinden Twitter'a mühendis getiren Musk, aynı zamanda çeşitli projelere liderlik etmeleri ve krizi çözmeye yardımcı olmaları için iki kuzenini işe aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Elon Musk'ın kuzenleri James Musk ve Andrew Musk, Twitter ekibine dahil oldu.

Kaynaklar, Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projelerinde çalışacağını, James'in ise Elon Musk ile başka projelerde çalışacağını bildirdi.

Sonraki süreçlerde Elon Musk'ın iki kuzenin şirkette tam zamanlı olarak görev alacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk'tan kemer sıkma politikası

Twitter'ı satın aldığından bu yana kemer sıkma politikası uygulayan ünlü milyarder, binlerce çalışanın işine son vermişti.

Ayrıca Musk'ın, tedarikçiler ile taşeronlara yapılan ödemeleri yavaşlatma ve hatta durdurma talimatı verdiği söyleniyor.

Bu durum, şimdiden hem şirket içinde hem de Twitter'dan alacağı bulunan firmalar arasında rahatsızlığa neden oldu.

Twitter'da kurumsal kredi kartlarının kapatıldığı, ücretsiz öğlen yemeklerinin kaldırıldığı ve masraf ödemelerinin ertelendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.