Petrol
77.99
1.06%
Euro
19.6158
0.14%
Dolar
18.6436
0.06%
Altın
1.069
-0.10%
Borsa
4800
-0.55%
Bitcoin
318.792
0.40%
BTXN Coin
5.10
-0.97%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Yöneticileri kovan Elon Musk, 2 kuzenini Twitter'da işe aldı

    Twitter'ı satın alır almaz yönetimdeki herkesi işten kovan Elon Musk'ın, iki kuzenini işe aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yöneticileri kovan Elon Musk, 2 kuzenini Twitter'da işe aldı

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

    Twitter'da kemer sıkma politikası uygulayan Musk, yönetim kurulundaki herkesi kovarak CEO'luk koltuğuna oturdu.

    Elon Musk, kuzenlerini işe aldı

    Tesla başta olmak üzere, kendi şirketlerinden Twitter'a mühendis getiren Musk, aynı zamanda çeşitli projelere liderlik etmeleri ve krizi çözmeye yardımcı olmaları için iki kuzenini işe aldı.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, Elon Musk'ın kuzenleri James Musk ve Andrew Musk, Twitter ekibine dahil oldu.

    twitter elon musk

    Kaynaklar, Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projelerinde çalışacağını, James'in ise Elon Musk ile başka projelerde çalışacağını bildirdi.

    Sonraki süreçlerde Elon Musk'ın iki kuzenin şirkette tam zamanlı olarak görev alacağı tahmin ediliyor.

    Elon Musk'tan kemer sıkma politikası

    Twitter'ı satın aldığından bu yana kemer sıkma politikası uygulayan ünlü milyarder, binlerce çalışanın işine son vermişti.

    Ayrıca Musk'ın, tedarikçiler ile taşeronlara yapılan ödemeleri yavaşlatma ve hatta durdurma talimatı verdiği söyleniyor.

    Bu durum, şimdiden hem şirket içinde hem de Twitter'dan alacağı bulunan firmalar arasında rahatsızlığa neden oldu.

    Twitter'da kurumsal kredi kartlarının kapatıldığı, ücretsiz öğlen yemeklerinin kaldırıldığı ve masraf ödemelerinin ertelendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Aylin Coşkun Paris'te soyuldu
    Magazin

    Aylin Coşkun Paris'te soyuldu

    Radamel Falcao: Ali Sami Yen'e döndüğüm için mutluyum
    Futbol

    Radamel Falcao: Ali Sami Yen'e döndüğüm için mutluyum

    Görüş Bildir